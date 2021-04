Camogli: il Comune spiega perché rimandare la sagra a settembre

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Come già comunicato in data 21 aprile, la Settantesima edizione della Sagra del Pesce non potrà essere organizzata la seconda domenica di maggio a causa del protrarsi della situazione di emergenza dovuta al Coronavirus: non è possibile, allo stato attuale, garantire adeguate misure di sicurezza, di distanziamento e scongiurare pericolosi assembramenti.È prioritario in questo momento assumere e mantenere comportamenti responsabili che garantiscano la salvaguardia della salute.Inoltre, dati i tempi incerti e i continui cambiamenti dettati dai Dpcm, sarebbe risultato impossibile mettere in moto la complessa macchina organizzativa della Sagra con poco preavviso. Per questi motivi, l’Amministrazione, in accordo con Pro Loco Camogli e Associazione San Fortunato, considerato il valore e l’importanza che la Sagra riveste nella tradizione, ha deciso di rimandare la data della manifestazione al 26 settembre, confidando in condizioni sanitarie migliori.