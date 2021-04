Camogli: 25 Aprile, il ricordo di Risso e Castelletto

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale, in occasione del 25 aprile, ricorda in particolare, tra tutti i partigiani e i martiri della Liberazione, Pietro Risso e Prospero Castelletto, le cui urne sono cadute in mare nel crollo della falesia del 22 febbraio scorso. L’Amministrazione aderisce alla proposta di Anpi Recco e Camogli, sez. Ruby Bonfiglioli, “Strade di Liberazione”, e invita le cittadine e i cittadini a deporre un fiore sotto le targhe di vie e piazze dedicate ad antifasciste/i e partigiane/i. In alternativa, ad esporre una bandiera italiana o della pace, al balcone o alla finestra.