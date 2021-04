Aperture: decreto Draghi, la protesta delle Regioni

La protesta delle Regioni contro il nuovo decreto Draghi: su quattro colonne in apertura della prima pagina sul Corriere della Sera; sempre in prima pagina ma su una colonna su Repubblica.

L’ora del coprifuoco: le 22 nella stagione turistica e le modalità di apertura dei ristoranti sono misure sottoposte a dure critiche in particolare dal comparto turistico, che significa posti di lavoro e reddito.

La fiducia nei confronti di Draghi non è più granitica (accadde anche a Monti) perché scontenta tutti: quanti chiedevano rigidità ancora per un mese per dare tempo di vaccinare un maggior numero di persone e chi vede nei limiti posti una falsa partenza.

L’incognita riguarda anche il termine delle zone gialle. A fine luglio? Verifica ogni 15 giorni? E le prenotazioni?