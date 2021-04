Zoagli: “Attracco per i battelli, la scelta migliore”

Da Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi, consiglieri comunali di “Zoagli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Oggetto. Interpellanza sull’”attracco per battelli turistici” e sulla manutenzione degli arenili.

Ai sensi dell’art.43 del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 37 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, i sottoscritti Consiglieri Comunali, in qualità di appartenenti al gruppo consigliare “Zoagli nel cuore”,

Chiedono di conoscere

Tempi e modalità di realizzazione del molo di attracco per i battelli turistici nell’area sottostante alla stazione ferroviaria, per il quale, partecipando la propria preoccupazione per il sito, chiedono altresì se sia stata attentamente valutato che:

1. tale collocazione è sostanzialmente nel “nulla”, sia come immagine del territorio, che come percorribilità (il paventato accesso a Villa Vicini da Levante presenta una scala particolarmente lunga e ripida o un sottopassaggio ferroviario non decoroso);

2. Eccessiva esposizione alle mareggiate della struttura, particolarmente violente in quel punto della costa.

Si chiede pertanto di valutare soluzioni alternative, dirette a potenziare il molo centrale, quali:

• ponteggio flottante ancorato nel periodo estivo e solo in situazioni meteomarine assicurate;

• soluzione di carpenteria metallica incernierata e ribaltabile.

• dragaggio del fondo per permettere l’ancoraggio delle imbarcazioni.