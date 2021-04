Uscio: in Consiglio l’acquisto della caserma carabinieri

Giovedì 29 alle 20.30 il Consiglio comunale di Uscio approverà l’acquisto della caserma dei Carabinieri, ossia l’appartamento dove da decenni i militari svolgono la loro attività. Si tratta di una pratica che si trascina da anni e che necessitava di una soluzione definitiva per evitare che l’Arma lasciasse Uscio per confluire nella stazione di Recco. Soddisfatto il sindaco Giuseppe Garbarino per l’importante risultato raggiunto.

La caserma è al servizio dei Comuni di Uscio (crocevia di importanti vie di comunicazione tra Riviera, Genova e, con tre strade, e la Fontanabuona), Avegno e Tribogna; costituisce un importante presidio.

Di seguito l’ordine del giorno del Consiglio comunale:

1 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

2 Approvazione rendiconto della gestione, del conto di bilancio e della situazione patrimoniale esercizio finanziario 2020

3 Acquisto immobile sito in Uscio da destinare a caserma del Carabinieri. Autorizzazione all’assunzione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.