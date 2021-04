Turismo: spagnoli addio e se piove solo pizza da asporto

Le statistiche affermano che fino al 2018 i turisti spagnoli erano in netta crescita ed il loro apporto economico non indifferente. Ora saranno i primi ad abbandonare l’Italia: infatti sono soliti andare a cena non prima delle 22, ora in cui i nostri ristoranti chiudono. Ma su quelli che dal 26 aprile potranno aprire anche la sera, purché servano la cena all’aperto, è iniziato l’incubo previsioni del tempo e pioggia. I clienti in caso di dubbio si defileranno pensando alla pizza da asporto. E come convincere eventuali stranieri che in Italia a luglio ci si deve ritirare all’ora delle galline?