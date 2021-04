Sestri: Riviera Film Festival, presentazione in Regione

Da Riviera International Film Festival riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 28 aprile alle ore 12, presso la “Sala Trasparenza” della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova e in diretta streaming, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Riviera International Film Festival, in programma dal 20 al 30 maggio a Sestri Levante.

Saranno presenti:

Stefano Gallini Durante, presidente e fondatore RIFF;

Vito D’Onghia, direttore esecutivo e co-fondatore RIFF;

Chiara Fiorini, head of operations;

Massimo Santimone, responsabile programmazione;

Ilaria Cavo, assessore regionale alla Cultura;

Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante.