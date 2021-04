Sestri: “Nua Natua, ritorno economico pari a zero”

Dal consigliere della città metropolitana Marco Conti riceviamo e pubblichiamo

La storia del complesso di Nua Natua, che risale ad una ventina di anni fa, è il tipico esempio di come la sinistra gestiva la cosa pubblica. In allora la Provincia di Genova (giunta di centrosinistra) spese circa 2,5 milioni di euro tra acquisto e ristrutturazione a fronte di un ritorno sia in termini economici che sociali pari a zero.

Un ente pubblico ha come primo obiettivo l’interesse della collettività che, a conti fatti, su questa vicenda non c’è stato. A fronte di un canone annuo di € 21.526,00 (la stessa cifra la paga mediamente un commerciante a Sestri Levante per un locale di piccola/media dimensione!!!) solo di IMU la Città Metropolitana esborsa € 14.000,00. C’è qualcosa che non torna vista la consistenza dell’immobile, il valore catastale che supera il 1,5 milione di euro ma soprattutto l’uso commerciale del bene!

Figuriamoci se non mancava l’indignazione di certa politica che invece di difendere l’interesse pubblico difende quelli privati. Voti? Trasversalità?

Da cittadino, prima ancora che da consigliere, pretendo che il pubblico tuteli e valorizzi il patrimonio di tutti noi, anche con la vendita se la locazione non produce reddito.

L’attuale gestore ha avuto parecchio tempo a disposizione per chiarire le sue intenzioni sull’ utilizzo del complesso, la Città Metropolitana è stata fin troppo paziente e tollerante.