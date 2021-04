Sesta Godano: bando a fondo perduto per le piccole imprese

di Guido Ghersi

L’Amministrazione Comunale di Sesta Godano, in Val di Vara, guidata dal sindaco, l’ing. Marco Traversone, ha presentato un bando per l’accesso ai contributi a fondo perduto riervati alle micro e alle piccole imprese del commercio, del turismo e dell’artigianato. Le richieste di contributo saranno finanziate dal fondo per il sostegno alle attività produttive dei Comuni delle aree interne e montane istituito dal Governo. Il Comune, per ora, ha a disposizione 29.146 euro. Non è prevista una minima soglia di investimento per avere accesso al contributo, ma l’importo dello stesso non potrà in alcun modo essere superiore all’entità del budget di spesa sostenuto e documentato.

Le domande devono giungere all’Ufficio Protocollo del Comune entro mezzogiorno di martedì 20 maggio, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.sestagodano@legalmail.it o consegnata a mano o tramite posta o corriere, all’indirizzo del Comune. Per la presentazione della domanda le imprese dovranno utilizzare solo la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.