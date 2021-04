‘Santa’: verso il 25 Aprile con “Voci R-Esistenti”

Dal Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Esistere. Resistere.

La voce come unico canale per comunicare il nostro desiderio di libertà, di democrazia, di fratellanza soprattutto in questo periodo di distanza, di lontananza forzata. Voci per far riflettere sull’importanza della Resistenza, ieri come oggi. Ieri per ottenere la libertà dalla dittatura, per ritrovare i Diritti, per ritrovare la giustizia Oggi per tacitare la rabbia, per ritrovare l’amore per il prossimo, per costruire un nuovo futuro.

A partire da mercoledì 22 aprile Circolo Arci Orchidea, in collaborazione con Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino e Lilith Associazione Culturale, si farà portavoce di pensieri, di parole, di note che invitino a Esistere, Resistere, a Ricordare i valori fondanti che sono alla base della nostra Repubblica.

Una mini rassegna che sarà resa disponibile tramite i canali social del Circolo (facebook / youtube).

Questi gli appuntamenti:

Giovedì 22.04.2021 – Serena Diodati “Corro”

Venerdì 23.04.2021 – Sabrina Napoleone “Pugno di Mosche”

Sabato 24.04.2021 – Cristina Nico “Tempi di Pace”

Il nostro Circolo Resiste, attende di ricolmare nuovamente il vuoto che la pandemia a creato. Il Circolo Resiste, pronto a ricoprire nuovamente il suo ruolo di spazio di cultura e socialità. Luogo di musica, luogo di confronto, luogo di amicizia. Un’isola di naufraghi che attendono la fine dell’emergenza per avvolgersi nelle note di canzoni aspettate e sognate.

Il Circolo Resiste. Il Circolo Esiste. Ora e sempre Resistenza.