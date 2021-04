Ristoranti: “Assurdo chiudere alle 22 a luglio”

Da Augusto Sartori, responsabile dipartimento ristorazione e locali notturni

Regione Liguria di Fratelli d'Italia, riceviamo e pubblichiamo



Pensare d’obbligare a chiudere alle 22:00, fino a fine luglio, tutte le attività della ristorazione, tranne le inverosimili eccezioni tipo Autogrill, significa decretare per decreto (la ripetizione è voluta) le chiusura definitiva di tantissime attività.

La Liguria, per la sua tradizionale vocazione turistica, sarebbe oltremodo penalizzata.

Questo oltretutto, inevitabilmente, porterebbe ad una forte emoraggia occupazionale specialmente tra le nuove generazioni, con conseguenti pericolosissime tensioni sociali.

Fratelli d’Italia, siamo certi, saprà combattere a qualsiasi livello queste normative che sanno molto più di un ottuso “stato di polizia” che di una reale e doverosa lotta alla pandemia in corso.

Augusto Sartori

Responsabile dipartimento ristorazione e locali notturni

Regione Liguria



Danilo Scala

Genova città



Alex Molinari

Provincia di Genova



Andrea Ballerini

Provincia di La Spezia



Costanza Bianchini

Responsabile demanio marittimo e imprese balneari

Regione Liguria