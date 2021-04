Recco: referendum, duro confronto maggioranza-opposizione

Il Consiglio comunale, svoltosi ancora in modalità online, ha approvato a maggioranza il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2020, illustrato dal sindaco Carlo Gandolfo attraverso la lettura di una nota sintetica.

Contrario è stato il voto espresso dai consiglieri di opposizione di Civica e Immagina Recco; assente il rappresentante di Onda, Ivana Romano.

Il sindaco Carlo Gandolfo ha evidenziato come il Comune abbia rispettato le norme relative ai vincoli di finanza pubblica e non si è mai avvalso della facoltà di ricorrere ad anticipazioni di liquidità.

Dalla verifica degli equilibri di bilancio si evince un saldo positivo.

Il conto economico esprime un utile di esercizio pari a 740 mila e 50,79 euro.

Il patrimonio netto, contabilizzato l’aumento verificatosi nel corso del 2020, risulta essere pari a 27 milioni, 4 mila e 757,96 euro.

Il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale è pari a un milione e 514 mila 376,08 euro.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 corrisponde a sei milioni, 571 mila e 824,53 euro.

Come sottolineato dal sindaco Carlo Gandolfo, l’Ente ha mantenuto in essere le misure organizzative ereditate dalle passate gestioni che garantiscono il tempestivo pagamento delle somme dovute ai fornitori e ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione per finanziare il Fondo crediti di dubbia esigibilità’.

Il Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 risultante dal conto del tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell’Ente e corrisponde a sei milioni 675 mila e 549,47 euro.

In sede di dichiarazione di voto il sindaco Carlo Gandolfo ha espresso la sua soddisfazione per i risultati amministrativi e contabili conseguiti nel corso dell’esercizio 2020.

Il capogruppo di Civica Gian Luca Buccilli ha evidenziato come questo documento, ineccepibile dal punto di vista tecnico, verbalizzi l’esistenza degli spazi finanziari che avrebbero potuto consentire la riduzione della pressione fiscale a carico di famiglie e imprese nonché l’attivazione di misure di maggiore consistenza a sostegno delle categorie produttive.

Il consigliere Gian Luca Buccilli ha quindi invitato il sindaco a prenderne atto e ad attivarsi nella direzione proposta da Civica di rendere maggiormente equa la distribuzione del carico fiscale e concreto il sostegno ai soggetti resi fragili dalla congiuntura in atto.

La valutazione critica espressa dal consigliere Gian Luca Buccilli ha riguardato anche l’aumento della spesa corrente per iniziative effimere e il contenuto della pianificazione strategica, che a giudizio del capogruppo di Civica difetta di una visione strategica e risulta impermeabile ad alcuni bisogni emergenti.

Ci sono argomenti, come l’aggiornamento della pianificazione urbanistica, il Parco nazionale di Portofino, la Rsa di primo livello presso il plesso sanitario di Recco, la rigenerazione urbana sui quali l’amministrazione latita.

Su proposta del sindaco Carlo Gandolfo è stata poi approvata la convenzione tra i comuni di Recco e Santa Margherita Ligure che disciplina le modalità di funzionamento della Centrale unica di committenza per l’acquisizione di servizi e forniture di importo superiore a 40 mila euro e di lavori di importo superiore a 150 mila euro (Iva esclusa).

Nel corso del 2020 non stati effettuati acquisti o affidati lavori pubblici di importo superiore alle soglie sopra indicate.

Dopo il riconoscimento della legittimità dii un debito fuori bilancio di importo pari a 115,96 euro, il Consiglio comunale ha trattato l’ultimo punto iscritto all’ordine del giorno: la mozione a firma dei consiglieri Sergio Siri e Marcello Napoli in materia di referendum comunali.

L’art. 89 del vigente Statuto prevede la sola possibilità di indire referendum di tipo consultivo, la cui validità è subordinata alla partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Regolamento comunale, all’articolo 11, prevede che il referendum consultivo possa essere indetto dal sindaco su iniziativa del Consiglio comunale (con la maggioranza semplice dei voti) oppure per iniziativa di cittadini maggiorenni in numero non inferiore al 10 per cento del corpo elettorale.

I consiglieri di ImmaginaRecco hanno richiesto di allargare lo strumento del referendum consuntivo a quelli abrogativi, propositivi e confermativi.

La mozione comprende la richiesta di riconoscere ai cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età il diritto di esprimersi su un quesito referendario che tratta temi di loro interesse, nonché la doppia istanza di modificare le modalità di iniziativa ed eliminare il quorum di validità per i referendum consultivi.

Il capogruppo di Civica Gian Luca Buccilli si è espresso in senso favorevole alla mozione presentata dai colleghi di opposizione e ha sottolineato come molti Comuni, in sintonia con quanto previsto dalla Carta europea delle autonomie locali, abbiano già introdotto misure atte a garantire la partecipazione diretta dei cittadini per la migliore tutela degli interessi collettivi che non si sostituisce alla democrazia rappresentativa ma la integra.

La contrarietà della maggioranza è stata illustrata nelle motivazioni dal vicesindaco Edvige Fanin, che ha utilizzato considerazioni di ordine giuridico sull’ammissibilità costituzionale della tipologia di referendum richiesti con la mozione e di mera opportunità (costi generali e di personale).

Nella discussione sono intervenute gli assessori Francesca Aprile e Caterina Peragallo che hanno insistito sul tema dei costi generati dall’utilizzo dello strumento referendario, considerati da entrambe come non essenziali, soprattutto in questa fase storica.

Dura è stata la replica del consigliere Gian Luca Buccilli che ha stigmatizzato l’idea che i costi connessi a un esercizio di democrazia siano considerati uno spreco e ha invitato gli assessori Aprile e Peragallo a ripensare agli onerosi impegni di spesa assunti dalla Giunta Gandolfo per finanziare iniziative di mero svago e dal carattere assolutamente effimero, per di più in tempi di emergenza epidemiologica.

La mozione è stata respinta con il voto compatto della maggioranza.