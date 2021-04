Recco: Megli a lutto, è morto don Franco Pedemonte

Dalla Parrocchia Nostra Signora delle Grazie Megli – Recco, riceviamo e pubblichiamo

Il 21 Aprile 2021 ci ha lasciati Mons. Franco Pedemonte. Lo annunciano con vivo cordoglio il Sindaco, l’Amministrazione Comunale di Recco, i parrocchiani e il parroco della parrocchia Nostra Signora delle Grazie di Megli – Recco. Presso la suddetta Parrocchia di Megli, don Franco ha svolto dal 1971 al 1991 la sua attività pastorale, in qualità di Parroco. A lui si devono la ristrutturazione dei locali parrocchiali e costruzione della chiesa succursale di Mulinetti. Molti lo ricordano con affetto come persona attiva, sempre disponibile e instancabile. A lui si deve la nascita della “Sagra delle Focaccette”, tradizionale e conosciutissima manifestazione religiosa e popolare che attira moltissime persone da ogni parte della Liguria. Don Enrico e i parrocchiani di Megli lo ricorderanno con una Santa Messa in suffragio che verrà celebrata Martedì 27 Aprile alle ore 18.30.