Recco: ecocentro aperto venerdì 30 aprile; chiuso l’1 maggio

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Recco comunica l’apertura del Centro di Raccolta di via della Né nella giornata di venerdì 30 aprile dalle ore 9 alle 12, invece che sabato 1° maggio. La Cabina Loderini, per il conferimento di piccoli elettrodomestici e altre frazioni, sarà aperta regolarmente sabato 1° maggio dalle ore 10.30 alle 11.45 e dalle ore 17 alle 18. Il servizio mobile Ecovan sarà svolto sempre il primo sabato del mese di maggio, come da calendario, in Piazzale Olimpia dalle ore 8 alle ore 11.