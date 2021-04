Recco: apertura serale dei ristoranti; i penalizzati

I ristoranti di Recco, linfa vitale dell’economia cittadina, si trovano ad affrontare il problema degli spazi esterni per poter servire la cena ai clienti (fino alle 22).

Chi fruisce di dehors, chi di terrazze o isole pedonali. Tra i più penalizzati il rinomato ristorante “Da Lino” nella centrale via Roma. La titolare Maura Macchiavello non ha ancora deciso se aprire o meno. Per il momento si consulta (foto) con Franco Senarega, consigliere comunale alla Viabilità per capire se è possibile sfruttare, e in che misura, il marciapiedi attiguo.

La chiusura estiva alle 22 dei ristoranti appare una scelta incomprensibile.