RASSEGNA STAMPA. Impossibile riaprire i cinema

Il Secolo XIX. Emergenza covid: ben 30 i nuovi contagi nell'Asl 54; 37 i ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. Vaccini: Caperana attende le scorte, ieri somministrate 1.500 dosi. Sport: l'assessore regionale Simona Ferro sonda le società a Rapallo; Santa Margherita e Recco. Riaperture: "Impossibile riaprire i cinema, non ci sono film né pubblicità. 25 Aprile: cerimonie ridotte in tutti i Comuni.

Sestri Levante: “Nua Natua, ordine di sgombro in dieci giorni”. “Farò di tutto per salvaguardare quest’oasi”. Chiavari: Superba e Bacchetti, concerto dedicato agli operatori sanitari. Chiavari: oggi rinasce il parco della Memoria. Chiavari: Maria Grazia Daniele da domani al Bandolo Social.

Rapallo: la Consulta del volontariato ricicla i pc inutilizzati. Portofino: zona rossa durante il falò.

Camogli: riconoscimento salme, il Comune spiega come compilare la scheda. Recco: una scalinata intitolata a Benedek.

Ne: “Consiglieri regionali unanimi ‘No alle miniere’; “L’Ente Parco dice no alle miniere”. Borzonasca: “L’ipotesi di dieci donne abusate dal ‘santone”; “La Comunità assediata”; “Al centro Anidra il lavoro non si ferma”; “Roberta aveva capito, ma era troppo tardi”; “Se ci sono responsabili adesso devono pagare”; “Il guru aiutava al reinserimento del carcere di Opera” (Commento. Sesso e un presunto santone scatenano l’interesse della gente; la quarantenne morta merita tuttavia rispetto e se non ci sono certezze il silenzio).