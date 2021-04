Rapallo: “taglio, piega e pedicure” dopo la degenza

Da Ileana Corea, presidente Consulta del Volontariato riceviamo e pubblichiamo

Dopo Ri-computer che ha lo scopo di dare al computer una seconda vita , parte il 2^ Progetto della Consulta del Volontariato di Rapallo : “Fissa un Appuntamento per Taglio-Piega-Pedicure”. Questo progetto si prefigge l’obiettivo di offrire un piccolo beneficio dopo una degenza ospedaliera e/o convalescenza

E’ un regalo per cercare di migliorare lo stato d’animo a chi esce da un periodo difficile.

Infatti l’igiene del cuoio capelluto e la cura del piede, dopo una degenza ospedaliera, è sempre trascurata perché rientrano tra quelle spese che si possono “rimandare”. Anche se può sembrare un po’ superficiale, che si tratti di una semplice messa in piega, un taglio o un pedicure che da’ sollievo è un piccolo piacere che apporta parecchi benefici alla vita quotidiana.

Da qui l’ intervento di Volontarie della Consulta del Volontariato Rapallo pronte a dedicare una attenzione personalizzata.

Il servizio è gratuito ed è rivolto a soggetti in fragilità economica con particolare riguardo a coloro i quali sono stati dimessi dopo una lunga degenza ospedaliera o convalescenza.

Il Progetto prevede che la persona interessata si rivolga alla Consulta del Volontariato n. cellulare 3792551000 e Fissa un Appuntamento per Taglio-Piega-Pedicure. Al momento saranno poste alcune domande secondo il Protocollo Covid. L’appuntamento quindi sarà fissato sulla base della disponibilità sia del Volontario a domicilio che dei Negozi di parrucchiere aderenti al progetto. Sono tenute conto difficoltà motorie e patologie che richiedono il domicilio. Shampoo, balsamo, strumenti e accessori sterilizzati e a norma sono forniti dai Volontari. Per il servizio a domicilio gli asciugamani e la vaschetta per i piedi devono essere messi a disposizione dall’interessato.

Sia il Volontario del Negozio di parrucchiere aderente al Progetto che il Volontario a domicilio, con capacità ed esperienza sul campo attiveranno tutte le precauzioni previste dal vigente Protocollo Covid 19.

E’ previsto solo un intervento che può comprendere il “pacchetto”: Taglio e Piega e Pedicure al termine di ogni degenza o convalescenza.

Il servizio gratuito è svolto a domicilio o presso Negozi di Parrucchiere che aderiscono al Progetto.

Per chi fosse interessato prendere contatti mail consulta@volontariatorapallo.it o telefonare al cellulare 3792551000.

Ringrazio tutti coloro che hanno aderito e aderiranno al Progetto “Fissa un Appuntamento per Taglio-Piega-Pedicure” e al Progetto “Ri-computer”, che rappresentano ulteriori iniziative che la Consulta del Volontariato propone e realizza per aiutare i più deboli e ridurre il più possibile il divario sociale causato dalle ricadute del Covid-19.