Rapallo: possibile sbarco di Esselunga a San Pietro

Fino ad oggi è solo un’ipotesi, ma già si annuncia una lunga polemica come già accadde per la Coop. Esiste la possibilità che Esselunga sbarchi a Rapallo, in località San Pietro. Individuato il terreno i cui proprietari, favorevoli, avrebbero (il condizionale al momento è d’obbligo) informato il Comune, anticipando la visita di Esselunga.

Si aprono due fronti, probabilmente anche in maggioranza, tra chi pensa che un supermercato in più o uno in meno non cambi nulla, se non la concorrenza ed un ribasso dei prezzi, e chi invece teme la chiusura di tanti negozi (e sarebbe bene anche dimostrare che così è stato, se vero, dopo l’apertura della Coop).

Naturalmente occorrerà anche capire cosa Esselunga concederà al Comune oltre gli oneri di urbanizzazione. Ad esempio, visto che siamo a San Pietro, la creazione del polo sportivo del Poggiolino.