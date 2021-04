Rapallo: ‘In te fasce’, rinnovato il consiglio direttivo

Dall’associazione ‘In te fasce’ riceviamo e pubblichiamo

Il giorno 17 aprile 2021 nell’Uliveto in via di Landea, in presenza, seguendo tutte le regole di comportamento dettate dalle misure anti-pandemia in vigore, e da remoto attraverso la piattaforma ZOOM, si sono svolte le assemblee ordinaria e straordinaria dell’Associazione di Promozione Sociale ‘In Te Fasce’.

L’assemblea straordinaria ha approvato le modifiche allo statuto resesi necessarie per l’adeguamento alla riforma nazionale del terzo settore e l’iscrizione al registro unico nazionale.

L’assemblea ordinaria ha approvato il bilancio consuntivo del 2020, la relazione di missione e la modifica del regolamento relativo l’incorporamento del gruppo di acquisto GASpallo all’interno dell’APS In te Fasce.

Durante l’assemblea ordinaria si sono svolte anche le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per i prossimi tre anni.

A seguito della prima riunione dell’organo di amministrazione il Consiglio Direttivo risulta così composto: