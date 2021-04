Sarà Autostrade, con un mezzo speciale munito di un carrello che permette la verifica nella parte inferiore della soletta del viadotto che, a Rapallo, supera il torrente San Francesco e la popolosa via Betti. Stamattina poco dopo le 10.30, un pezzo di lamiera è caduto dal viadotto. Un tonfo di una quarantina di metri, in cui ha preso forza, per finire su due auto posteggiate nel terremo di una carrozzeria. Sul posto polizia urbana, vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale.