Rapallo e ‘Santa’: 25 aprile, Anpi lancia l’iniziativa ‘Strade di Liberazione’

Dall’Anpi di Santa Margherita Ligure-Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il 25 aprile 2021 ricorre il 76esimo anniversario della Liberazione. Anche quest’anno, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, non potrà avvenire la consueta celebrazione; ci saranno però tante iniziative e contributi virtuali (che illustreremo in un prossimo comunicato) e gli omaggi ai monumenti ai Caduti avverranno osservando le modalità e le precauzioni che impone la situazione attuale.

A Santa Margherita Ligure, dopo la deposizione delle corone d’alloro da parte del Sindaco, dei rappresentanti dell’Anpi e delle forze dell’ordine, alcuni appartenenti alla nostra sezione, aderendo all’iniziativa dell’Anpi nazionale “Strade di Liberazione”, deporranno un fiore sotto le targhe di vie e piazze dedicate a partigiane/i e antifasciste/i. Invitiamo i cittadini e le cittadine ad aderire a questo gesto simbolico.

A Rapallo, dopo il programma ufficiale, due rappresentanti dell’Anpi porteranno cinque corone d’alloro in altrettanti luoghi simbolo della Lotta di Liberazione:

cippo commemorativo in località Sant’Anna.

Targa sul ponte intitolato a Liliana Ampola.

Tombe dei partigiani presso il cimitero di via Cerisola.

Monumento ai partigiani in corso Colombo.

Targa a Mino Steiner presso il Parco della Rimembranza a San Michele di Pagana.

Invitiamo anche i cittadini e le cittadine di Rapallo ad aderire all’iniziativa “Strade di Liberazione”.