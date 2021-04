Una piastra di alluminio è caduta dal viadotto della A-12 a Rapallo. Dopo un volo di un a quarantina di metri è finito nella sottostante via Betti finendo su un’auto posteggiata in area privata. Sul posto polizia urbana e carabinieri; i vigili del fuoco di Rapallo stanno effettuando un contro9llo in A-12 con la polstrada per verificare da dove la lastra si è staccata e se ve ne sono altre pericolanti.