Nella prima serata di oggi, i vigili del fuoco di Chiavari hanno messo in salvo due persone, di cui una disabile, coinvolti nell’incendio della loro abitazione. L’incendio è scoppiato a Frisolino, nel comune di Né. Le cause sono in via di accertamento. Ingenti i danni.