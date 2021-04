Ne: in Consiglio aliquote e bilancio di previsione

Dal Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio comunale di Ne è convocato mercoledì 28 aprile alle re 18.30. Ordine del giorno:

1 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 29.12.2020

2 Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva

3 Presa d’atto e approvazione modifica durata Consorzio Intercomunale di Malsapello

4 Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup) di cui all’art. 170, c. 1, D.Lgs. nr. 267/2000 – Periodo 2021/2023: approvazione

5 Approvazione aliquote e detrazioni Imu per l’anno 2021 (L. 27.12.2019, nr. 160)

6 Approvazione aliquota dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle Persone Fisiche per l’anno 2021

7 Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per l’anno 2021

8 Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021 -2023 (art. 151 del D.L.gs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

9 Indirizzi per il modello gestionale organizzativo per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Bacino Golfo Paradiso e Valli del Levante e richiesta proroga periodo transitorio

10 Interrogazione del Gruppo Cons. “Unità Democratica per Ne” in merito alle problematiche sulla SP 26 della Val Graveglia prot. nr. 332 del 12.01.2021 e relativa risposta

11 O.d.G. presentato dai Gruppi Consiliari “Unità democratica per Ne” e “Cambia con Ne” in merito alla richiesta presentata al Ministero della Direzione Ecologica da parte della Società Energia Minerals srl. Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 142/2006 e ss.mm.ii, comprensiva della Valutazione di incidenza di cui al D.p.r. 357/1997 per il progetto “Nuovo permesso di ricerca mineraria ‘Monte Bianco’ per rame, piombo, manganese, zinco, oro, cobalto, nickel e minerali associati”.