Ne: forse l’incendio divampato da una stufa (2)

L’allarme è scattato alle 20. I vigili del fuoco di Chiavari sono arrivati a Frisolino, in val Graveglia, ed hanno messo in salvo madre e figlio disabile affidati poi alle cure del 118; i due, trasportati al pronto soccorso di Lavagna non avevano subito gravi conseguenze per avere respirato fumo. Intanto i vigili del fuoco provvedevano a spegnere l’incendio e bonificare l’appartamento. L’incendio si sarebbe sviluppato a causa di un tizzone partito dalla stufa e finito in un divano che ha preso fuoco.