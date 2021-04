Manarola: muri a secco, dall’Europa arrivano 5 milioni di euro

di Guido Ghersi

Si chiama “Stonewallsforlife” ed è un progetto europeo avviato con un bando al quale hanno partecipato sia il Parco Nazionale delle Cinque Terre”, che ha stanziato ben 706 mila euro per la costruzione dei “muri a secco” senza calcestruzzo, e la “Fondazione Manarola”, impegnata nel recupero dei famosi terrazzamenti sopra la frazione. Un piano di finanziamento inserito nel “Progetto Life” (strumento finanziato dall’Unione Europea per l’ambiente e il clima), di cui l’Ente Parco è capofila con partner la Grecia e la Provincia di Barcellona in Spagna.

Il progetto prevede il recupero e il mantenimento di ben 6 ettari di terrazzamenti con “muri a secco”, per un importo totale di circa 5 milioni di euro.

La “Fondazione” opera già dal lontano 2014 allo scopro di recuperare i terreni, ricostruendo i “muri a secco” ed organizzando corsi di formazione sulle tecniche di costruzione per le nuove generazioni.