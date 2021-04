Lettere/ “Camogli: le vie di Colombo in attesa di soluzione”

Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

Dopo lo “scivolone” di due giorni fa (che, di fatto, ha vanificato l’attuazione dell’ordinanza sindacale n. 40 in materia), per cercare di ovviare al grossolano errore di calcolo relativo alla pendenza della rampa di accesso alla nuova variante di Via Colombo, i tecnici del cantiere si sono riuniti in frenetiche consultazioni e misurazioni (?!).

Ora, dato l’attuale silenzio, v’è da pensare che siano tutti riuniti per partorire qualche idea sulla modifica da apportare (… che poi sembrerebbe solo quella di mettere una bella ed adeguata pezza di asfalto per correggere il dislivello!).

Intanto il cantiere è pressoché fermo, vi sono due strade alternative in uso (con i conseguenti problemi in Piazza Matteotti) e 5 posti auto in meno per i residenti (si spera, temporaneamente…).

Dopo i danni alle fognature di un palazzo e pozze di acqua nel sottosuolo, speriamo che Dio ci aiuti per i futuri lavori!