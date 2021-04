Lavagna: Anpi, iniziative del 24 e 25 Aprile

Sa Anpi Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Quest’anno, l’A.n.p.i. di Lavagna celebrerà la festa della Liberazione dal nazi fascismo il 24 sera, alle ore 19.30, dopo l’intervento del Sindaco, trasmettendo l’orazione del giornalista e scrittore Massimo Minella, in video, attraverso la propria pagina Facebook di sezione.

L’indomani, 25 aprile, alle ore 10, verrà trasmesso -sempre nella pagina fb. “ANPI Lavagna”- un video di Oriano Castelli, dedicato agli allievi della scuola secondaria di primo grado di Lavagna, Cogorno e Ne, dal titolo “Il partigiano”.

Non potendo offrire il consueto rinfresco in piazza, a conclusione della cerimonia, consegneremo omaggi culinari alle Pubbliche Assistenze e al personale sanitario dei reparti dell’ospedale cittadino, in segno di ringraziamento per ciò che hanno affrontato da più di un anno di pandemia e per tutto quello che stanno ancora facendo.

Il Direttivo di sezione