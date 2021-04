Favale: la scuderia ’07’ alla prova dello ‘Slalom Monti Lessini’

Dalla Scuderia Sport Favale 07 riceviamo e pubblichiamo

Dopo rally e cronoscalate, gli slalom. E’ arrivato il momento del debutto stagionale tra i “birilli” per la Scuderia Sport Favale 07, che domenica prossima sarà impegnata nella 2^ edizione dello Slalom Monti Lessini, in programma a San Bortolo delle Montagne, in provincia di Verona, con sei portacolori.

Per il sodalizio di Favale di Malvaro saranno in gara il genovese Paolo Bordo che, con la sua Renault Clio Rs di Classe S6, cercherà di iniziare la stagione con un piazzamento di prestigio nel raggruppamento d’appartenenza, Giovanni Paone, pronto per una prestazione di primo piano con la sua Fiat 127 di Classe E1 1150 2SS, e Emanuel Traina, che sarà in gara con il “numero uno” sulle fiancate del suo prototipo Alba Sport di Classe 1400, un mezzo che lo pone di diritto nel novero dei favoriti per il successo finale della gara.

La gara veronese vedrà al via anche tre nuovi portacolori della Scuderia Sport Favale 07, altrettanti piloti molto veloci che porteranno di certo soddisfazioni al sodalizio di Favale di Malvaro. Si tratta di Fabio Cipolla, che sarà al via con la Fiat 500 Abarth di Classe S7, Massimo Burchiellaro, che si ripropone con la sua temibile Peugeot 106 di Classe E1 1600, e Luca Veldorale, che porterà in gara la sua variopinta ed interessante A112 motorizzata Kawasaki di Classe E2SH 1400.