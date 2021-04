Decreto d’Aprile: confermato il coprifuoco fino alle 22

Il governo Draghi ha firmato il decreto d’Aprile (nessun riferimento al pesce d’aprile; la materia non consente di scherzare) che ripristina le zone gialle. il nuovo editto ha valore dal 26 aprile al 31 luglio: lasciando una grande incognita per agosto; un punto interrogativo che potrebbe pesare sulle prenotazioni turistiche fino a settembre.

Il coprifuoco resta fino alle 22, ignorando in particolare le raccomandazioni di Toti. I ristoranti dal 26 aprile potranno aprire la sera con tavolini all’aperto ma fino alle 22 (occorre lasciare ai clienti il tempo di tornare a casa alla stessa ora).

Confermate le anticipazioni sugli spostamenti tra regione e regione. Liberi se in fascia gialla; autocertificazioni per motivi di lavoro, sanità e urgenza. Per turismo il “passaporto sanitario” in cui si dichiari l’avvenuta guarigione da covid, l’avvenuta vaccinazione (in entrambi i casi con validità limitata a sei mesi) o tampone con validità di 48 ore. Ritorno a scuola secondo le previsioni.