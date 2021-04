Cinque Terre: lavori alle stazioni, l’opinione dei pendolari

Dai cittadini, pendolari e operatori economici delle Cinque Terre ricorrenti in Consiglio di Stato riceviamo e pubblichiamo

In data 18.04 u.s. è stato reso noto l’importo di 25 milioni di euro stanziato da RFI per la riqualificazione delle stazioni delle Cinque Terre. L’importo coincide casualmente con quello dei ricavi, relativi al 2018, derivanti dalla vendita dei biglietti ferroviari nello stesso tratto di costa, resi noti dopo una battaglia impari portata avanti sin dal 2016 contro l’introduzione del biglietto di 4,00 euro a tratta da residenti, pendolari e operatori economici delle Cinque Terre.

La coincidenza è un caso e non potrebbe essere diversamente, perché si tratta di due partite diverse, con risorse e attori diversi.

Nel caso del biglietto maggiorato l’attore è Trenitalia per il settore del Trasporto Pubblico Locale, i cui costi sono coperti dal contributo pubblico e dagli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti.

Nel caso delle migliorie apportate alla rete e alle stazioni, l’attore è RFI, i fondi sono stanziati a prescindere dai ricavi da biglietto e sono all’interno di un investimento complessivo per le stazioni liguri di 250 milioni di euro deciso prima del 2018. Ma soprattutto si tratta di interventi dovuti e necessari per l’accessibilità e la sicurezza dell’universalità degli utenti.

Non può pertanto che risultare artefatta e pretestuosa qualsiasi ipotesi o richiesta di una “perequazione” avanzata in tal senso, come sembra vogliano adombrare le parole dell’Assessore Berrino («RFI, che fa parte dello stesso gruppo FS insieme a Trenitalia ha fatto investimenti milionari sulla tratta e nelle stazioni delle Cinque Terre … per rendere accessibile a tutti la bellezza del territorio», nota stampa del 19.03.21) e di altre istituzioni locali («La conoscenza del margine di guadagno su un servizio pubblico strategici ci permette di richiedere e pretendere maggiori investimenti nelle Cinque Terre, sia in termini di infrastrutture (accessibilità, barriere architettoniche, …) sia in termini di servizio e vigilanza», nota stampa del Sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia, 20.03.21 ).

L’azione giuridica che, contando esclusivamente sulle proprie energie e risorse, hanno intrapreso residenti, pendolari e operatori economici delle Cinque Terre è finalizzata a combattere il biglietto a costo maggiorato ritenuto iniquo e per molti aspetti discriminante.

L’introduzione della tariffa maggiorata è stata motivata dalla Regione Liguria con l’affermazione che i ricavi non sarebbero stati sufficienti a coprire i costi, mentre risulta ora evidente che questi sarebbero ampiamente coperti dalla tariffazione ordinaria. Ricavi e sui costi su cui era stato apposto da Regione Liguria e Trenitalia il sigillo della segretezza, sino alla vittoria dei cittadini in Consiglio di Stato.

Ai cittadini interessa un servizio pubblico adeguato all’utenza locale ed internazionale, efficiente, pulito e puntuale, onesto per gli abitanti ed i turisti, con un biglietto dall’importo pari alle altre tratte regionali, e qualora dovessero avere luogo fantasiosi baratti tra investimenti doverosi e dovuti e tariffe ingiustificatamente maggiorate, questi non saranno certo nel loro nome e interesse.