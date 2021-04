Chiavari: un Parco ricorda i 46 ebrei deportati dal Tigullio (2)

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Nasce a Chiavari il primo Parco della Memoria della Liguria, con la messa a dimora dei primi 12 alberi su 46 totali – il progetto sarà compiutamente realizzato nei mesi a venire – uno per ogni ebreo residente o domiciliato nel Tigullio, vittima della furia nazifascista tra il 1943 e il 1945.

Questa mattina una breve cerimonia di inaugurazione, nel rispetto delle disposizioni anticontagio, alla quale hanno preso parte il vicesindaco Silvia Stanig e i membri dell’amministrazione comunale, i consiglieri regionali, Luca Garibaldi e Sandro Garibaldi, il presidente di Anpi Chiavari, Maria Grazia Daniele, con i membri della sezione cittadina, il presidente della Comunità ebraica di Genova, Ariel Dello Strologo, ed alcuni familiari degli ebrei commemorati.

Presenti anche gli studenti del liceo Marconi Delpino e del Luzzati che hanno realizzato il manifesto celebrativo della Giornata della Terra: tra loro Abigail Walt della 5B che ha eseguito il bozzetto prescelto.

Coltivare la memoria di ciò che è stato per evitare che gli orrori della storia possano ripetersi. Ma anche per imparare a riconoscere l’altro e ad avere cura del rapporto con l’ambiente in cui viviamo, e per mettere in campo opportune pratiche di manutenzione urbana e di rigenerazione della città. Sono gli obiettivi del progetto “La memoria ha bisogno di radici” che Anpi Chiavari ha elaborato in vista del 21 Aprile 2021, Giornata mondiale della Terra, e condiviso con il Comune di Chiavari. Un progetto che unisce, appunto, la difesa dell’ambiente, attraverso la valorizzazione di un angolo del contesto urbano chiavarese e la perpetuazione della memoria della Shoah, tragedia unica e non assimilabile a nessun’altra, ma al tempo stesso paradigmatica di ogni discriminazione che può scaturire da pregiudizi razziali, ideologici, religiosi e culturali.

Con l’amministrazione comunale, grazie anche alla preziosa collaborazione di urbanisti del paesaggio e professionisti del settore – come gli architetti Valia Galdi e Maddalena Ferrara, che hanno fornito un grande contributo con le loro competenze professionali – è stato individuato nell’area della spiaggia del porto, accanto alle dune erbose realizzate sul lungomare, a ridosso dell’ingresso del porto turistico Luigi Gatti, il sito più idoneo per la creazione del nuovo parco urbano. Uno studio sulla bio compatibilità delle essenze con l’ambiente costiero circostante ha suggerito le specie più compatibili da mettere a dimora, in relazione alla loro capacità di resistenza alla salsedine e ai fattori climatici: la scelta è caduta su tamerici (in massima parte) e pini di Aleppo. Ogni pianta è contrassegnata da una piccola targa su cui è riportato il nome dei deportati del Tigullio, in un percorso verde fruibile e vivibile e nel quale, quindi, si potrà sostare, riposare e socializzare. Un’area opportunamente ombreggiata, e dotata di comode sedute per favorire anche il riposo di persone anziane.

Incontro online “TERRA: UNA MADRE FRAGILE”.

Alle 17, dall’aula del Consiglio Comunale di Chiavari, sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook del Comune di Chiavari e dell’Anpi, e in diretta su Entella Tv, l’incontro “Terra: una madre fragile”. Jessica Leo dialogherà con quattro donne in prima linea sul fronte delle emergenze climatiche e ambientali: Luisella Battaglia, Adriana Del Borghi, Chiara Soletti e Elsa Merlino.

Luisella Battaglia, ordinario di Filosofia Morale e di Bioetica presso l’Università di Genova e dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, nel 1992 ha fondato l’Istituto Italiano di Bioetica, di cui è Direttore Scientifico e dal 1999 fa parte del Comitato Nazionale di Bioetica.

Adriana Del Borghi, docente di Ingegneria Chimica e Ambientale all’Università di Genova e Prorettrice alla Sostenibilità Ambientale, si occupa di diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità sia all’interno che all’esterno dell’Ateneo, promuovendo la coscienza degli SDGs Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite.

Chiara Soletti vive a Londra e lavora per l’EIT Climate KIC come responsabile Progetti per il Programma d’Innovazione Regionale. Si impegna a creare attività volte ad analizzare il legame tra il cambiamento climatico e diritti umani, con particolare attenzione alle questioni di genere.

Elsa Merlino, studentessa di Scienze Ambientali all’università di Udine, ambientalista impegnata in particolare nella difesa dei “prati stabili” del Parco del fiume Torre in Friuli Venezia Giulia.

Elenco degli ebrei deportati dal Tigullio riportati sulle targhe:

1) MARGHERITA ARTOM, 20/9/1885- Genova (Marassi), 1943

2) NELLA ATTIAS, 11/02/1938-Auschwitz, 06/02/ 1944

3) GIACOBBE GIACOMO ATTIAS, 22/08/1878-Auschwitz, 1944

4) GIACOMO ATTIAS, 23/05/1929-Auschwitz ,1944

5) VITALE ATTIAS, 15/01/1905-Auschwitz ,1944

6) AURELIA CAMERINO, 24/08/1875-Auschwitz, 06/02/1944

7) BENVENUTA CAMERINO, 02/02/1889-Auschwitz, 06/02/1944

8) EUGENIA CAMERINO, 15/01/1872-Auschwitz, 06/02/1944

9) GILBERTO CAMERINO, 19/08/1895-Dachau, 19/01/1945

10) GIACOMO COHEN DA SILVA, 18/04/1875-Auschwitz, 11/12/1943

11) RENATO COHEN DA SILVA, 31/07/1911-Auschwitz, 1943

12) ESTERINA DE BENEDETTI, 13/07/1888-Auschwitz, 1944

13) BRUNO DE BENEDETTI, 23/03/1911-Kaufering (Dachau), 31/12/1944

14) VITTORIO DE BENEDETTI, 24/05/1884-Auschwitz, 06/02/1944

15) ESTER WANDA DIENA, 20/04/1906-Auschwitz, 06/02/1944

16) GINA FINZI, 26/04/1883-Auschwitz, 06/02/1944

17) JOLANDA FINZI, 23/04/1883-Ravensbruck, 1944

18) ENRICA GIUILI, 10-12-1921-Auschwitz, 24/04/1944

19) SERGIO GIUILI, 21/03/1925-Auschwitz, 1944

20) STELLA GORMEZZANO, 11/10/1881-Auschwitz, 06/02/1944

21) GABRIELE JONA, 09/03/1882-Auschwitz, 30/06/1944

22) GIULIO JONA, 25/08/1916-Auschwitz, 1944

23) EMILIA LEVI, 21/02/1906-Auschwitz, 1944

24) MARGHERITA LEVI, 08/05/1884-Auschwitz, 06/02/1944

25) AUGUSTO LEONI, 03/01/1879-Auschwitz, 11/12/1943

26) ELSA LEONI, 08/09/1905-Auschwitz, 1943

27) GIUSEPPE MIGLIAU, 13/06/1871-Auschwitz, 26/02/1944

28) ESTER TRANQUILLA MOMIGLIANO, 15/02/1887-Auschwitz, 06/02/1944

29) ALBERTO MORAIS, 06/05/1865-Auschwitz, 1943

30) ISIDE NACAMULLI, 12/12/1904-Auschwitz, 1944

31) RUGGERO NACAMULLI, 09/01/1876-Auschwitz, 06/02/1944

32) ADA OVAZZA, 13/10/1905-Auschwitz, 1944

33) CLELIA PACIFICI, 26/06/1877-Auschwitz, 11/12/1943

34) GIULIA POLACCO, 03/07/1879-Auschwitz, 06/02/1944

35) GIACOMO SACERDOTE, 08/04/1919-1944

36) ANNA SEGRE’, 24/02/1897-Auschwitz, 1944

37) ROSA SEGRE’, 17/06/1858-Chiavari (ospedale) 31/01/1944

38) MARIA BICE SEGRE, 01/09/1883-Auschwitz, 26/02/1944

39) EDVIGE SUBERT, 10/06/1874-Auschwitz, 06/02/1944

40) ALDO VITALE, 28/10/1932-Auschwitz, 06/02/1944

41) CESARE SANSON VITALE, 05/01/1864-Auschwitz, 06/02/1944

42) EUGENIO VITALE, 03/11/1898-Auschwitz, 1945

43) ROSA VITALE, 04/01/1868-Auschwitz, 06/02/1944

44) SERGIO VITALE, 21/02/1926-Auschwitz, 1944

45) RACHELE WOLF, 02/05/1895-Auschwitz, 1944

46) REGINA KIRSCHEN, 04/03/1875-Auschwitz, 06/02/1944