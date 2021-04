Chiavari: su Mio Cinema 4 film per riflettere sul futuro del Pianeta

Dal Cinema Mignon riceviamo e pubblichiamo

In attesa di riaprire ecco le ultime novità da “Mio Cinema”:

Da oggi giovedì 22 aprile fino a domenica 25 aprile sono disponibili in offerta speciale quattro film per riflettere sull’importanza di salvaguardare il nostro pianeta.

I titoli saranno acquistabili singolarmente al prezzo speciale di 2.50€, oppure, con un’offerta ancora maggiore, sarà possibile acquistare tutto il pacchetto di quattro film al prezzo di 6€.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, in cui da ogni parte del mondo ci si unisce e ci si mobilita per salvaguardare e tutelare il futuro del mondo, MioCinema partecipa alla celebrazione di questa giornata invitando, attraverso il cinema, a soffermarsi a pensare alle possibili attività da portare avanti e ai temi cui prestare maggiormente attenzione per raggiungere la sostenibilità ambientale e contribuire a salvaguardare il nostro pianeta.

I film proposti mostrano alcune soluzioni semplici ma rivoluzionarie per costruire un futuro migliore che gli svariati problemi ecologici, economici e sociali rischiano di compromettere. Film che spingono al cambiamento, che trasmettono messaggi ecologisti e di ecocompatibilità per trovare un equilibrio con la natura e rendere possibile la coesistenza con essa, purché ognuno si mostri pronto a dare il proprio contributo.

Unendo emozione, impegno e divertimento, proprio come la protagonista de La donna elettrica di Benedikt Erlingsson, questi film insegnano ad alzare lo sguardo, uscire all’aria aperta e puntare in alto per salvare il mondo.

I titoli in promozione

– La donna elettrica di Benedikt Erlingsson

– La fattoria dei nostri sogni di John Chester

– Il pianeta in mare di Andrea Segre

– Domani di Cyril Dion e Mélanie Laurent

I titoli acquistati resteranno disponibili nella propria libreria per 30 giorni. Una volta avviata la visione, saranno ancora disponibili per 48 ore.