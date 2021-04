Chiavari: inaugurato il “Parco della Memoria”

di Giuseppe Valle

Significativa e commovente la cerimonia di inaugurazione del “Parco della Memoria” sulla spiaggia dove trovano dimora 46 tamerici, simbolo delle vittime ebree che sono partite da qui verso Auschwitz. Di alcune di queste vittime erano presenti i parenti, ai quali è andato il saluto delle autorità e dei rappresentanti dell’Anpi. Il presidente della comunità ebraica di Genova, Ariel Dello Strologo, ha raccomandanto non solo di conservare la memoria ma soprattutto di condividerla perché non resti un ricordo inerte ma valga per il futuro.

Ariel Dello Strologo

Dopo i saluti del vicesindaco Silvia Stanig, di M.Grazia Daniele presidente della sezione chiavarese dell’Anpi e di Roberto Pettinaroli, Giorgio “Getto” Viarengo ha letto i nomi dei deportati e ha ricordato le gravissime responsabilità di amministratori e sostenitori del fascismo che hanno consentito e promosso le atrocità che oggi si tenta di minimizzare.

La classe del Liceo Luzzati cui appartiene la studentessa che ha creato il manifesto vincitore del concorso.





Gli studenti del Liceo Marconi-Delpino che hanno scritto i testi a conclusione della manifestazione.





Un albero con la targa che ricorda un deportato.