Casarza: rubano serbatoi di plastica, denunciati due uomini

A Casarza Ligure, i Carabinieri, al termine degli accertamenti, deferivano in stato di libertà per “furto aggravato in concorso continuato” un 35 enne del posto e un 78 enne di S. Levante, entrambi con pregiudizi di polizia. Lo scorso pomeriggio, il 35 enne, veniva sorpreso mentre asportava 2 serbatoi in plastica della capienza di 300 litri, da un deposito all’aperto, di proprietà di un 67 enne, che richiedeva la presenza dei Carabinieri. Gli operanti, giunti sul posto, rintracciavano l’autore del furto, e, nel corso della perquisizione in un’autorimessa in uso al 78 enne, rinvenivano ulteriori 8 serbatoi, asportati precedentemente. Refurtiva recuperata e restituita.