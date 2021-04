Camogli: Sagra del pesce a settembre. Per quale motivo?

Dopo Santa Margherita (Festa di Primavera) e Portofino (Festa di San Giorgio) anche Camogli, per San Fortunato, accenderà seppur in tono minore due piccoli falò in spiaggia osservando le regole del distanziamento. E questa è una bella notizia per i camogliesi che amano le tradizioni.

E la Sagra del pesce? E’ in programma il 26 settembre anziché la seconda domenica di maggio; come se Ferragosto venisse festeggiato a ottobre o l’Epifania a giugno. C’è un motivo? E’ una scelta voluta da sponsor? E’ un peccato sospenderla per il secondo anno come tanti hanno fatto con altre manifestazioni?

Certo, la sagra ha un costo. Un ritorno alle origini, con le padelle su banchi distribuite in vari punti del porto e del lungomare potrebbe essere la soluzione, per lo meno finché Camogli è in difficoltà economiche. In primo luogo a decidere dovrebbero essere le associazioni che mantengono viva la sagra e la seguitissima festa della vigilia.

Foto tratte da “Sagra del Pesce. Omaggio a San Fortunato” di Tito Degregori

1952. Prima frittura del pesce. I banchi da cucina in muratura con le relative padelle