Camogli: rispetto delle tradizioni, a San Fortunato due mini-falò

In questo momento di enorme difficoltà per ciascuno di noi, l’Associazione Culturale San Fortunato sta facendo del suo meglio per far sì che le tradizioni di Camogli vengano rispettate e continuino ad essere tramandate dai più grandi ai più piccoli.

Purtroppo, sono proprio le feste da noi organizzate a subire maggiori restrizioni o, peggio, ad essere rimandate a data da destinarsi: tra i falò di San Fortunato, la Stella Maris, la festa di San Prospero o anche la Madonna dei Gotti, viene mossa una moltitudine di persone incredibile che, in tempi di covid, è impensabile radunare in un unico posto. È un dato di fatto innegabile su cui è inutile discutere.

Abbiamo sempre guardato con orgoglio alla sempre maggior affluenza che, di anno in anno, ha reso sempre più belle le nostre feste e sono proprio gli stessi numeri che adesso ci condannano.

Tuttavia, scriviamo questo messaggio per farvi sapere che noi ci siamo, siamo vivi e non ci diamo per vinti!

In accordo con il Comune di Camogli e altre realtà cittadine, stiamo facendo il possibile per rendere le nostre manifestazioni “a misura d’uomo” e adatte ai tempi infelici che corrono da un anno a questa parte.

Sappiamo di doverci scordare ancora quest’anno i falò alti 13 metri, le “rustìe” di via Tommaso Racca o semplicemente la bellezza dei fuochi di artificio.

Faremo comunque il possibile per mantenere vive le tradizioni del nostro Paese!

E’ per questo motivo che, il sabato di San Fortunato, i due Quartieri Porto e Pineto allestiranno due cataste di legna che verranno abbellite da piccoli lavori di altrettanto piccoli aiutanti.. i bambini delle scuole elementari e medie, di Smilevil e dell’asilo Umberto I!

Sappiamo tutti che le tradizioni si mantengono solo se tramandate ai più piccoli ed è per questo che siamo tutti entusiasti di questa collaborazione.

Lo dobbiamo a Camogli e lo dobbiamo a noi stessi.

Abbiamo sempre detto che noi, per Camogli, ci saremo sempre.

Nella speranza che tutto torni come prima, non faremo mancare il nostro apporto neanche questa volta.