Teatro Pubblico Ligure: incontro sulla ricerca di Renzo Piano

Da mercoledì 21 aprile 2021 ore 18.00

sul canale Youtube (https://youtu.be/53CNxds_0S8)

sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/teatropubblicoligure/)

e sul sito (https://www.teatropubblicoligure.it/altri-video.html) di Teatro Pubblico Ligure

Da Atlantide ad Atlantide

Carlo Piano incontra Sergio Maifredi e Massimo Minella

in occasione della pubblicazione del libro

Alla ricerca di Atlantide. Viaggio nell’architettura per ragazzi sognatori

di Carlo e Renzo Piano

Feltrinelli 2021, 168 pp., illustrazioni di Tommaso Vidus Rosin

In attesa della riapertura, la stagione Soriteatro propone on line un incontro nell’ambito del progetto Atlante del Gran Kan. Da mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 18, sul canale Youtube (https://youtu.be/53CNxds_0S8), sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/teatropubblicoligure/) e sul sito (https://www.teatropubblicoligure.it/altri-video.html) di Teatro Pubblico Ligure si può assistere a Da Atlante ad Atlantide, incontro con Carlo Piano di Sergio Maifredi e Massimo Minella. Il punto di partenza è il libro che Carlo Piano ha scritto con suo padre Renzo, uno dei più importanti architetti al mondo, immaginando un viaggio per mare alla ricerca di Atlantide, luogo mitico in cui si identifica la città perfetta perché ospita una società perfetta. Il volume si intitola Alla ricerca di Atlantide. Viaggio nell’architettura per ragazzi sognatori (Feltrinelli, 2021) illustrato da Tommaso Vidus Rosin, e fa seguito a un altro testo di Carlo e Renzo Piano Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza (Feltrinelli, 2019), pubblicato in versione inglese da Europa Compass (2020) con il titolo Atlantis. A journey in search of beauty.

La navigazione inizia un giorno d’estate nel porto di Genova, quel porto antico che proprio Renzo Piano ha restituito alla città nel 1992, anno delle Colombiane. L’architetto e senatore a vita torna nei luoghi in cui per tutta la vita ha costruito le sue opere, rincorrendo il sogno di un mondo a misura d’uomo. La barca attraversa l’Atlantico e il Pacifico, raggiunge San Francisco e Osaka, poi torna in Europa per fare tappa ad Atene e approdare sulle rive del Tamigi e ancora a Genova dove Piano ha disegnato il nuovo ponte San Giorgio, simbolo della città. Nel libro Piano immagina di rivolgersi a sua nipote Elsa, come un nonno che racconta la sua storia e la ricerca incessante di un modello a cui tendere senza arrendersi mai. “Forse bisogna essere figli di un temporale – ha scritto Renzo Piano – e credere che il passare del tempo sistemi le cose per il meglio. Tutto questo bisogna aver fatto, per poi dimenticarlo, affinché il ricordo diventi quello che tu sei. E allora, solo allora, forse per miracolo tu architetto riesci a fare l’edificio giusto”.

Biografie

Renzo Piano (Genova, 1937) è una figura chiave dell’architettura internazionale. Nel 2013 è stato nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. È il presidente della Fondazione Renzo Piano, un’istituzione no-profit nata nel 2004 che promuove la professione dell’architetto con attività di studio e programmi di ricerca con sede a Punta Nave, Genova. Tra le sue opere più importanti: la Menil Collection a Houston, il Terminal dell’Aeroporto Internazionale Kansai a Osaka, il Centro, Potsdamer Platz a Berlino, la riqualificazione del porto di Genova, l’Auditorium Parco della Musica a Roma, la sede del New York Times, la California Academy of Sciences a San Francisco, la London Bridge Tower (The Shard) a Londra, l’ampliamento dell’Art Institute of Chicago, dell’Isabella Stewart Gardner Museum a Boston e del Kimbell Art Museum a Fort Worth e inoltre l’ampliamento e riqualificazione e ampliamento dell’Harvard Art Museums a Cambridge (Massachusetts), il Whitney Museum of American Art di New York, il Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos ad Atene, il nuovo Tribunale di Parigi e il nuovo Campus per la Columbia University a New York. Per Feltrinelli ha pubblicato Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza (2019; con Carlo Piano) e Alla ricerca di Atlantide. Viaggio nell’architettura per ragazzi sognatori (2021; con Carlo Piano).

Carlo Piano (Genova, 1965). Si laurea nel 1991 in lettere moderne all’università di Genova con una tesi in filologia romanza. Giornalista, collabora da anni con diversi quotidiani e settimanali. Ha curato insieme a suo padre l’Almanacco dell’Architetto (2012), che racconta le sfide dell’architettura contemporanea rispetto alla sostenibilità e alla fragilità della terra. Per Feltrinelli ha pubblicato Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza (2019, con Renzo Piano) e Alla ricerca di Atlantide. Viaggio nell’architettura per ragazzi sognatori (2021; con Renzo Piano).

Massimo Minella (Voghera, 1961), vicecaporedattore dell’edizione genovese de “la Repubblica”, è autore di numerose pubblicazioni di narrativa per l’infanzia e di argomento storico-economico. Si occupa di economia marittima, industria e finanza, ma nel tempo libero ama sconfinare nella storia o, meglio, nelle storie, soprattutto quelle dimenticate e meno note. Dai suoi libri nascono mostre fotografiche e racconti teatrali messi in scena dal Teatro Pubblico Ligure. Ha fornito la consulenza storica e preso parte al docufilm Il nostro Papa, prodotto da Red Film e Lazos de Sangre in collaborazione con Rai Cinema.

Sergio Maifredi, nato a Genova nel 1966, regista, presidente e direttore artistico di Teatro Pubblico Ligure, da lui fondato nel 2007. Dirige teatri e festival. Ha creato progetti di audience engagement e community development per Comuni italiani, Fondazioni, Istituti Italiani di Cultura e Istituzioni internazionali. Sviluppa progetti di fund raising per enti pubblici e privati. È stato consigliere di amministrazione della Fondazione Carlo Felice di Genova, direttore organizzativo del Teatro Vittoria di Roma, direttore artistico del Teatro Comunale di Barletta, vice direttore del Teatro della Tosse di Genova e regista residente al Teatr Nowy di Poznan in Polonia. Membro della Commissione Nazionale Unesco dal 2009 al 2012.