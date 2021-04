Sestri: ripartenza turismo, iniziative del Consorzio

da Facebook Comune di Sestri Levante

La sindaca Valentina Ghio e l’assessore al Commercio Elisa Bixio hanno partecipato oggi all’assemblea del Consorzio Sestri Levante In, a cui il Comune ha aderito.

Prosegue il lavoro condiviso sulle politiche di rilancio del turismo che va avanti da anni nell’ambito della Conferenza del Turismo e che ora più che mai è necessario per una vera ripartenza.

Ci complimentiamo con il Consorzio per i progetti messi in campo, fra cui la card turistica che viene consegnata a tutti coloro che soggiornano nelle strutture consorziate per dare un valore aggiunto al cliente, che potrà accedere a una scontistica sulle 45 iniziative proposte dal consorzio.