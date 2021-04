‘Santa’: la Regione in ascolto delle società sportive

Testo e foto di Paolo Fizzarotti

Il mondo dello sport di Santa Margherita Ligure incontra Simona Ferro, l’assessore allo sport della Regione Liguria, per fare il punto della situazione in tempi di emergenza Covid. Nella sempre elegante cornice di Villa Durazzo, Simona Ferro ha incontrato i rappresentanti delle 22 società sportive operanti sul territorio. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Paolo Donadoni e Patrizia Marchesini, consigliere comunale con delega allo sport.

Hanno partecipato un centinaio di persone, ovviamente rispettando la normativa anti Covid. Ferro ha precisato subito di essere arrivata a Santa per ascoltare le esigenze delle società più che per parlare lei. “Domani (giovedì 22, ndr) ho un incontro con la Giunta per portare in Regione le richieste della base associativa sportiva regionale. Dobbiamo capire cosa serve per la ripartenza, in termini concreti”.

Il primo a prendere la parola é stato Adriano Casazza, vice presidente della Sammargheritese calcio. “Durante l’emergenza Covid abbiamo fatto un lavoro importante – ha detto – offrendo uno sfogo all’aria aperta per 200 ragazzi che altrimenti avrebbero dovuto stare chiusi in casa. Si sono avvicinate al calcio anche molte bambine, abbiamo aperto una sezione femminile”.

Dopo Fabrizio Polese del minigolf, ha preso la parola Renzo Godani, allenatore della società Calcio Nozarego, che milita in terza categoria. “Là società è nata da poco – ha detto – Abbiamo giocato solo un anno e poi siamo stati costretti a sospendere anche gli allenamenti”.

La società di canottaggio Argus ha ricordato che l’emergenza Covid si è aggiunta ai danni provocati dalla mareggiata del 2018. “Abbiamo avuto 30 mila euro di danni nella sede al porto , ma non abbiamo ottenuto alcun tipo di risarcimento – ha detto il vice presidente Raffaello Bottino – Per il Covid è andata meglio, visto che l’attività si svolge prevalentemente in mare aperto, ma portare in acqua 50 ragazzi sui vari armi, seguiti dagli allenatori con le barche, rappresenta una spesa ingente. Società senza fini di lucro come la Argus non possono sopravvivere senza gli aiuti degli enti pubblici e dei privati”.

A parlare per la ASD Tigullio Sport Team, che gestisce il palazzetto dello sport, è stato il consigliere Pio Macchiavello, ex procuratore generale del tribunale di Genova. “Noi facciamo basket, volley, karate, ginnastica e altro ancora – ha detto – Il Covid ci ha ostacolato parecchio, soprattutto per la scarsa omogeneità delle normative federali. Il basket per esempio richiedeva un tampone prima di ogni gara e allenamento, come nei professionisti, creando un grande problema logistico ed economico. Invece nel volley, sempre sport di squadra, non c’era niente di tutto ciò.

Francesco Achilli, del circolo pescatori dilettanti, ha sollevato il problema più spinoso: quello delle concessioni demaniali per l’uso delle installazioni a mare, che una recente normativa ha quintuplicato, partendo da un minimo di 2500 euro: “Per una piccola società senza fini di lucro significa chiudere”.

Hanno poi preso la parola Massimo Roccatagliata, della società remiera a sedile fisso Gianni Figàri, Luciano Castelnuovo, presidente del Circolo Nautico (kayak e tavola); Cinzia Noziglia, della società Arcieri del Tigullio, ha sottolineato il fatto che non si può più fare attività nelle scuole; Simone Brescia, presidente di Portofino Bike, ha messo in evidenza il recupero di sentieri dismessi sul Monte; Adelindo Molinari, di Winner Volley e del Panathlon International; e altri ancora.