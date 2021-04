‘Santa’: giovedì Luigi Fontana e Perla in Sant’in Music

Dall’ufficio comunicazione Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Nuovo appuntamento giovedì 22 aprile, alle ore 21, con #livesanta on

air, la rassegna di spettacoli offerti dal Comune di Santa Margherita

Ligure, che si possono seguire direttamente on line, attraverso i

canali Facebook e Youtube del Comune di Santa Margherita Ligure.

Il sesto evento è presentato dall’associazione Limelight Music di

Corrado Barchi che, da otto anni, ogni estate, porta a Santa

Margherita Ligure la rassegna Sant’in Jazz e che, in questa occasione,

propone al pubblico Sant’in Music, con l’esibizione di un ospite

d’eccezione come Luigi Fontana, figlio del popolare Jimmy, che

suonando il pianoforte di Villa Durazzo accompagna la voce di Perla,

cantante e insegnante di musica di Santa Margherita Ligure.

Luigi Fontana, che ha seguito il padre Jimmy in oltre trent’anni di

carriera artistica, è compositore, musicista, cantautore e cantante.

Viene presentato, insieme a Perla, da Corrado Barchi di Limelight

Music; il video, che ha una durata di circa venti minuti, è realizzato

da Chiara Barchi.

#livesanta on air è il cartellone degli spettacoli in streaming

organizzati dal Comune di Santa Margherita Ligure, promossi per dare

un sostegno a uno dei settori, quello artistico-culturale, tra i più

colpiti dall’emergenza sanitaria. Il cartellone comprende otto eventi

che vengono trasmessi nell’arco di tutto il mese di aprile.