Regione: “La ricevuta del ristorante, che proposta è?”

Da Movimento Cinque Stelle Liguria riceviamo e pubblichiamo

“La montagna ha partorito il topolino: tornare a casa con la ricevuta del ristorante che proposta sarebbe? Ci dica il presidente di Regione quanti cittadini sono stati sanzionati perché trovati a tornare a casa poco dopo le 22.00. Al netto dell’evidente boutade mediatica pensata come al solito solo per far parlare di sé, fa comunque sorridere l’idea avanzata da Toti perché a ben guardare… ammicca al cashback di Stato tanto inviso al centrodestra. Offende invece l’uscita sulla vaccinazione di tutti i liguri entro fine estate: quando ieri in Consiglio regionale gli abbiamo chiesto lumi proprio sul cronoprogramma delle somministrazioni nella nostra regione, ci siamo sentiti rispondere che è impossibile accelerare di più per via della scarsità di scorte. Come mai con SkyTg24 invece il presidente di Regione ha saputo essere più preciso? Forse che la stampa per lui ha maggior valore dell’Assemblea legislativa della Liguria?”.



Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.