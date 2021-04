Regione: in Consiglio seduta per celebrare la Liberazione

Dall’ufficio stampa del Consiglio Regionale riceviamo e pubblichia

Domani, giovedì 22 aprile alle ore 10.30, il Consiglio regionale si riunirà in videoconferenza in Seduta solenne per celebrare il 76° esimo anniversario della Festa della Liberazione.

La seduta sarà aperta dal saluto del presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria Gianmarco Medusei

Seguirà l’orazione ufficiale di Amedeo Osti Guerrazzi, ricercatore presso la Fondazione Museo della Shoah di Roma e storico del fascismo e della Shoah in Italia.