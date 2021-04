Recco: la città punta al titolo di “Comune europeo dello sport”

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Recco continua a essere “città dello sport” e continua a guardare in questa direzione. Ed in questo senso va la visita compiuta nel pomeriggio dall’assessore Simona Ferro presso il campo di rugby, la palestra di judo, recentemente rinnovata, il campo di calcio e i campi da tennis.

L’assessore Ferro si è quindi soffermata a parlare con il sindaco Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Luigi Massone della candidatura di Recco a “Comune Europeo dello Sport” anno 2022, dopo l’adesione al bando indetto dall’Aces – Associazione delle Capitali Europee dello Sport, per la politica innovativa in materia sportiva. Il primo passo per la candidatura è stato fatto, ora si passa alla fase della valutazione e poi, magari, nel prossimo futuro anche a quella conclusiva della premiazione. Presenti all’incontro anche gli assessori Davide Manerba ed Enrico Zanini.