Rapallo: la rinascita della bocciofila, 100 nuovi soci e Trofeo

La Società Bocciofila Rapallese riparte alla grande. Domenica prima edizione del Trofeo alla memoria Mario Gandolfi (socio fondatore e già titolare del negozio di pizzi di piazza Cavour); si sono iscritte ben 41 coppie. Un risultato senza dubbio lusinghiero e forse inatteso per il presidente Remigio Volante che ha portato nella società bocciofila la sua lunga esperienza calcistica. E forse il risultato migliore è costituito dal centinaio di nuovi soci confluiti nella società: a dimostrazione che le bocce non sono assolutamente uno sport in difficoltà.

Remigio Volante e il direttivo hanno progetti ambiziosi coinvolgendo sia le scuole di ogni ordine e grado, sia guardando alle persone diversamente abili. Il presidente ringrazia anche l’amministrazione comunale per i lavori effettuati; per quanto riguarda l’impegnativa manifestazione di domenica prossima, dice graziea direttivo, soci, atleti, tutti coloro che hanno dato una mano, comprese le società di Chiavari e Riva Trigoso disponibili a mettere a disposizione anche i loro campi.