Portofino: “Il Parco nazionale rappresenta il futuro”

Dal Comitato per il Parco Nazionale di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Caro Mario Parodi,

rispondere a lei è come rispondere a quei politici locali che, per costruirsi prima e rafforzare poi una carriere, hanno lavorato sulle paure e la non consapevolezza dei cittadini di temi complessi come la vita di un parco e la gestione di un Parco Nazionale.

Il ritornello di chiederlo ai residenti è una delle argomentazioni dietro le quali si nascondono (come se Mario Parodi non esistesse e fosse il nome di un politico locale appunto) coloro che hanno impedito di poter parlare per oltre due anni del Parco Nazionale, a residenti e a futuri residenti del parco stesso, perdendo una media di un milione di euro al mese di finanziamenti nazionali ed europei e sfasciando un Ente Parco Regionale, commissariato da un anno e mezzo, in grado solo di comperare libri su Dante e consentire manifestazioni armate al suo interno, in attesa di aprire a nuovi interventi edilizi con modifiche del Piano.

Il Parco di Portofino, nei suoi quasi 80 anni di vita, non è stato tanto un parco divertimenti, (come quelli che la pensano come lei stanno tentando di realizzare con ridicoli allestimenti nelle passeggiate sul mare e tappeti rossi, diventati toilettes per cani e cinghiali) ma, con la difesa dell’ambiente e del paesaggio, il motore di uno sviluppo economico importante, all’interno del quale, negli ultimi anni, si sono sviluppate delle attività ‘verdi’ che hanno impiegato decine di giovani e donne, anche in imprese agricole (anche a Portofino!); dandoci prodotti pregiati della pesca (esiste anche un’Area Marina Protetta che fa produrre reddito), olio, vino, nuove forme di recettività, nuove forme di intrattenimento e cultura legate ad un turismo sostenibile e così via.

E’ sicuramente l’inizio di un modello di sviluppo diverso, che ha affiancato e in parte sostenuto quello del turismo tradizionale, ma è quello destinato ad avere un futuro.

Lei, Mario Parodi, con la sua politica e l’ideologia che la sostiene, di padroni a casa nostra, ha impedito lo sviluppo di aree della Regione che stanno diventando sempre più depresse, e non ci riferiamo solo alla Fontanabuona, ma a parti importanti dei Golfi Paradiso e Tigullio dalle quali i giovani sono costretti ad andarsene per accontentare è vero una parte dei residenti, che capitalizzerebbero volentieri i territori protetti con la speculazione edilizia, ma togliendoci il futuro.

Siamo consapevoli che il Parco Nazionale pur essendo il futuro, non è di per sé la risoluzione di tutti i problemi dei territori, il Parco, come altri Enti, funziona se i cittadini possono partecipare alla vita pubblica e contribuire a scegliere il da farsi, e per questo che Tutti per il Parco vuole un Parco per tutti, vuole discuterlo e condividerlo, perché sia di fatto a misura di residente, attuale e futuro.