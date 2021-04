Portofino: Falò di San Giorgio, divieti e restrizioni

Dall’ufficio stampa del Comune di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Portofino rende noto, in occasione del Falò – acceso per le celebrazioni del Santo Patrono del Borgo -, a partire dalle ore 20 e fino alle ore 22 del giorno 23 aprile 2021, sussiste il divieto di accesso all’area di piazza martiri dell’Olivetta interessata dall’allestimento e accensione del falò (identificata quale Zona Rossa nella planimetria allegata).

È comunque fatto salvo l’accesso del personale addetto all’accensione, l’accesso e permanenza del personale addetto alla manifestazione preventivamente individuato da parte dell’organizzazione, degli addetti antincendio e personale comunale e di Protezione civile per il servizio necessario fino alle ore 22.

Al di fuori della Zona Rossa e nelle aree a essa adiacenti (via Roma parti a monte di Piazza martiri Olivetta, molo Umberto I e calata Marconi) potranno assistere in modalità statica, solo ed esclusivamente i residenti e i domiciliati a Portofino nella misura in cui vengono scrupolosamente rispettate le norme vigenti in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento. Raggiunto il limite che non consenta il rispetto delle norme, in materia anti contagio da Covid19, sarà vietato l’accesso a tutte le aree adiacenti la Zona Rossa a ulteriori persone. È fatto salvo l’accesso ai cittadini per recarsi nelle proprie abitazioni private.

Si comunica infine che le immagini dell’accensione del tradizione Falò di San Giorgio verranno trasmesse – Live – in streaming sulla Pagina Ufficiale del Comune di Portofino.