Pallanuoto M/ Sabato il Sori incontra i primi della classe

La partita con il Brescia ha fatto capire che al momento la Rari Nantes Sori non è pronta a competere con le tre realtà che occupano i piani alti della classifica.

Atteggiamento, cali di tensione, superficialità nella gestione delle situazioni e la solita spina staccata sono stati causa della sconfitta contro la più organizzata squadra lombarda. D’ora in poi l’obiettivo sarà solo uno, mantenere la quarta posizione e il divario con le due inseguitrici, Como e Padova, cercando di arrivare ai play out nel migliore dei modi.

La gara in programma sabato 24 Aprile a Bologna alle 17.30 con la De Akker è proibitiva ma andrà approcciata comunque come si deve, cercando di giocarla in modo tranquillo, senza rischiare squalifiche in vista della prossima gara con il Como che sarà fondamentale, e cercando di fare una bella figura a cospetto di una corazzata costruita per fare il salto di categoria.

Sarà l’occasione per testare la tenuta mentale e far giocare anche i più giovani. Dopo il portiere Simone Benvenuto, Edoardo Costa e Marco Olcese, sarà la volta di Gabriele Benvenuto, 2004 sorese, che farà il suo esordio proprio in terra felsinea.

La crescita del vivaio e la salvezza devono rimanere gli obiettivi principali.