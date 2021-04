Levanto: altri premi alla scrittrice Gina Viviani Casanova

di Guido Ghersi

Anche in tempo di pandemia, la scrittrice e poetessa Gina Viviani Casanova di Levanto, continua a ricevere premi letterari. Infatti è per la quinta volta che le viene conferito un premio d’oltralpe.

Invero il 21 marzo di quest’anno, a Lugano ha conquistato il primo premio, per la sezione “Prosa” con l’opera inedita “La solitudine dell’anima” al 22° concorso letterario internazionale “Universum Academy”. Purtroppo, per le restrizioni anti-Covid, il premio non ha potuto svolgersi come da consuetudine.

Mentre la scrittrice mi comunica la sua vittoria, noto i suoi occhi farsi lucidi ed inghiottire lacrime che vorrebbero uscire… la sua emozione è palese.

Le chiedo: “Cosa si prova quando si ricevono queste gratificazioni?”. Esita qualche secondo, poi con tono commosso risponde: “Una gioia che non si può descrivere!”

Ancora recentemente, la Viviani è stata scelta con altri nove autori ed inserita nel volume “Versi Diversi” per le Edizioni Atile che ha dato vita ad una collana di poesie contemporanee.

Sul citato volume, che contiene ben 15 liriche della poetessa levantese, con molteplici emozioni di sentimenti trai più profondi. Il volume inizia con questa frase:”La Poesia è un anticorpo contro il dilagare della superficialità”.

Ed ancora nel marzo scorso la Viviani ha ricevuto un diploma, con menzione di “Merito”, per il concorso “Habere Hertem” dell’Editore Aletti, riferito ad una sua lirica intitolata “L’Identità”.