Lavagna: pubblicato il bando gestione integrata igiene urbana

Dalla Segreteria del sindaco di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Ieri 20 aprile è stata pubblicata su piattaforna telematica Sintel la gara ad oggetto “Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata di igiene urbana e ambientale da svolgere nel territorio del Comune di Lavagna, con decorrenza presunta dal 01/07/2021”.

Importo posto a base di gara: €. ‪1.134.472‬,86

Durata dell’appalto: mesi 6

Termine per la presentazione delle offerte: venerdì 7 maggio 2021 ore 12,00.

Tutti i documenti di gara sono stati pubblicati in data odierna anche su:

Sito internet del Comune di Lavagna

Albo pretorio on line

Amministrazione trasparente

Seguiranno altre pubblicazioni su Infoappalti, quotidiani nazionali e locali, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L’ Assessore allo smaltimento rifiuti, Luca Sanguineti, molto compiaciuto per il risultato ottenuto, commenta: “malgrado le limitazioni della vigente normativa e nonostante le ben note difficoltà legate alla drastica riduzione del personale, un capillare e intenso lavoro concertato tra amministrazione e gli uffici tecnici competenti ha reso possibile ciò che appariva di difficilissima realizzazione, ossia il bando per l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata di igiene urbana e ambientale. Ringrazio i dipendenti comunali e i professionisti esterni che hanno contribuito con notevole sforzo al raggiungimento di questo auspicato risultato, per noi di assoluta preminenza.

Così commenta il Primo Cittadino :”La soddisfazione per essere arrivati a questo risultato in tempi strettissimi è tanta, anche alla luce delle tensioni con enti sovraordinati e le problematiche legate all’affidamento in house. Ci saranno sicuramente ulteriori aggiustamenti in un’ottica di un fondamentale miglioramento di un servizio così essenziale e delicato per il nostro territorio “.